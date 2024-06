In wenigen Tagen soll wieder das Leiden und Sterben Christi im unterfränkischen Sömmersdorf auf die Bühne kommen – lange Tradition, Riesenaufwand, große Botschaft. Im Ort aber wird um den Lärm gestritten – bis vor Gericht.

Von Olaf Przybilla, Würzburg/Sömmersdorf

Am Sonntag sollen in Sömmersdorf die Fränkischen Passionsspiele beginnen. Und wer an diesem Dienstag im Saal 1 des Verwaltungsgerichts Würzburg vorbeischaut, könnte meinen, das Dorf habe seine Probe verlegt. Vorne verhandeln die Protagonisten, hinten wohnen dem Schauspiel zahlreiche Menschen im Einheitsshirt bei, Aufschrift: „Team Passion. Eine Geschichte – ein Dorf – eine Leidenschaft“. Schnelle Stichprobe im Saalpublikum: Verzeihung, wirken Sie auch bei der Premiere mit? „Ich spiele den Jesus“, sagt der Mann mit gepflegtem Bart und Kurzzopf.