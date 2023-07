Ein Sitzungssaal mit Stil: Das bayerische Kabinett tagt in Bayreuth mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

In Bayreuth empfängt das bayerische Kabinett EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dabei wird deutlich, dass dem Freistaat die Umweltpolitik der Europäischen Union zu weit geht. Beim Wolf zeigt sich die CDU-Frau verhandlungsbereit.

Von Andreas Glas, Bayreuth

Um die europapolitische Tradition Bayerns zu illustrieren, bemüht der Ministerpräsident eine Anekdote aus Albanien. Im Februar ist er dorthin gereist, um Fachkräfte abzuwerben. Er bekam von seinen Gastgebern viel Fleisch aufgetischt, "der Apfel im Mund des Spanferkels war das einzige nicht Fleischliche, was sich auf dieser großen Tafel befand", erzählt Markus Söder (CSU). Und dass der frühere Ministerpräsident Franz Josef Strauß bei einer Albanien-Reise in den Achtzigerjahren das gleiche Essen bekommen habe. Für Söder zeigt das die "Verbindungslinien" in der bayerischen Europapolitik und "unseren Beitrag auch für den Zusammenhalt Europas".