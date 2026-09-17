Der Anspruch ist ambitioniert. „Dieses Buch“ richte sich an „all jene, die die Gegenwart besser verstehen wollen“, schreibt Gloria-Sophie Burkandt gleich zu Beginn, noch vor dem Prolog ihres Erstlingswerks, das an diesem Montag im Langen Müller Verlag erscheint. Das Buch heißt: „Generation KI. Menschlich bleiben in einer neuen Welt.“ Und Beachtung wird es wohl vor allem deshalb finden, weil die Autorin eine gewisse Bekanntheit hat: Gloria-Sophie Burkandt ist die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Sie trägt nicht seinen Nachnamen, weil die Eltern nicht verheiratet waren.
Generation KI: Buch von Gloria-Sophie BurkandtSöders Tochter und wie sie die Welt sieht
Lesezeit: 2 Min.
Die Tochter von Ministerpräsident Söder veröffentlicht ihr erstes Buch. Doch wer Enthüllungen erwartet, wird enttäuscht. Stattdessen präsentiert sie ihren Blick auf die Welt und ihre Generation.
Von René Hofmann
Lesen Sie mehr zum Thema