Der Anspruch ist ambitioniert. „Dieses Buch“ richte sich an „all jene, die die Gegenwart besser verstehen wollen“, schreibt Gloria-Sophie Burkandt gleich zu Beginn, noch vor dem Prolog ihres Erstlingswerks, das an diesem Montag im Langen Müller Verlag erscheint. Das Buch heißt: „Generation KI. Menschlich bleiben in einer neuen Welt.“ Und Beachtung wird es wohl vor allem deshalb finden, weil die Autorin eine gewisse Bekanntheit hat: Gloria-Sophie Burkandt ist die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Sie trägt nicht seinen Nachnamen, weil die Eltern nicht verheiratet waren.