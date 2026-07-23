Die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten redet in der Serie „Born famous“ über Mobbing und Magersucht – und über Männer. Für den idealen Partner scheint es ein konkretes Vorbild zu geben.

Vorneweg, ob Gloria-Sophie Burkandt tatsächlich was mit Ex-Google-CEO Eric Emerson Schmidt hatte, das klärt sich nicht in dieser Sendung. All die Schlagzeilen über sie und den 43 Jahre älteren Milliardär – wieder keine Auflösung. Dafür erfahren die Zuschauer der Serie „Born famous“, bei der sich Promi-Kinder mit ihrer Herkunft auseinandersetzen, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gerne mal zahlreiche Enkel haben möchte. Wie viele? „Da ist der Güte Gottes keine Grenze gesetzt.“