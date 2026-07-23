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Sendung über Promi-KinderSöder: „Die Gloria hat keinen einfachen Weg hinter sich“

Lesezeit: 3 Min.

Mit Papa im Wirtshaus: Model Gloria-Sophie Burkandt und ihr Vater, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der Doku-Serie „Born Famous – Fluch oder Segen“.
Mit Papa im Wirtshaus: Model Gloria-Sophie Burkandt und ihr Vater, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in der Doku-Serie „Born Famous – Fluch oder Segen“. Foto: Joyn/dpa

Die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten redet in der Serie „Born famous“ über Mobbing und Magersucht – und über Männer. Für den idealen Partner scheint es ein konkretes Vorbild zu geben.

Von Katja Auer

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Vorneweg, ob Gloria-Sophie Burkandt tatsächlich was mit Ex-Google-CEO Eric Emerson Schmidt hatte, das klärt sich nicht in dieser Sendung. All die Schlagzeilen über sie und den 43 Jahre älteren Milliardär – wieder keine Auflösung. Dafür erfahren die Zuschauer der Serie „Born famous“, bei der sich Promi-Kinder mit ihrer Herkunft auseinandersetzen, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gerne mal zahlreiche Enkel haben möchte. Wie viele? „Da ist der Güte Gottes keine Grenze gesetzt.“

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:Wie ist es, als Tochter von Markus Söder aufzuwachsen, Gloria-Sophie Burkandt?

Die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden hegt wissenschaftliche Ambitionen und verfolgt eine Model-Karriere. Wie sie beides verbindet und welche Rolle ihr bekannter Vater dabei spielt.

Von René Hofmann

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