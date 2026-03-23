Wer ist schuld am Stichwahl-Debakel der CSU in Bayern? Parteichef Markus Söder hat viele Erklärungen, nur an einem lag es gewiss nicht: an Markus Söder.
MeinungStichwahl-DebakelAlle sind schuld – nur nicht Söder
Kommentar von Thomas Balbierer
Lesezeit: 2 Min.
Der CSU-Chef hat viele Erklärungen für die Pleite bei den Stichwahlen in Bayern: die AfD, Social Media, falsche Kandidaten. Aber in den Ergebnissen steckt auch eine Unzufriedenheit mit seiner Partei.
Stichwahlen in Bayern:Die Luft für Markus Söder wird dünner
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