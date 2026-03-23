Stichwahlen in Bayern : Die Luft für Markus Söder wird dünner

Die Freien Wähler triumphieren, nicht nur auf dem Land. Die Grünen gewinnen nicht nur in der Stadt. Und die CSU bröselt überall. In Bayern ist plötzlich alles anders – und nichts mehr gewiss. Fünf Erkenntnisse nach den Stichwahlen.