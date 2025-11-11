Zweieinhalb Wochen nach der Steuerschätzung für Bayern hat das Kabinett mit den Spitzen der Regierungsfraktionen von CSU und Freien Wählern über eine Zeitenwende in der Haushaltspolitik verhandelt. Im Fokus der Verhandlungen für den nächsten Doppelhaushalt stand dabei die Frage, ob der Freistaat erstmals seit zwei Jahrzehnten seine Ausgaben teils über neue Schulden gegenfinanzieren will. Diesen Gedanken hat die Staatsregierung nun allerdings verworfen.

Trotz finanziell angespannter Lage will Bayern beim Aufstellen des Doppelhaushalts 2026/2027 keine neuen Schulden aufnehmen. Zur Gegenfinanzierung soll aber ein Großteil der Rücklagen verwendet werden, wie am Dienstagvormittag aus Regierungskreisen zu erfahren war. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bestätigte das kurz darauf bei einer Pressekonferenz: „Die gute Nachricht vorneweg: Keine Schulden“, sagte er.

Die Ausgangslage für die Aufstellung des Doppelhaushalts war dabei überaus schwierig. Infolge der seit Jahren schlechten wirtschaftlichen Lage in Deutschland wie in Bayern sprudeln die Steuern nicht mehr so gut wie in früheren Jahren, hinzu kommen stetig steigende Ausgaben etwa für Personalkosten und ein massiver Finanzierungsbedarf bei den Kommunen.

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründe direkt aufs Handy bekommen möchten. ...

Vorab hatte Söder auf der Plattform X mit dramatischen Worten schon mitgeteilt: „In den kommenden beiden Tagen entscheiden wir nicht nur über Zahlen und Stellen im nächsten Doppelhaushalt, sondern über die Zukunft unseres Landes.“ Die Strategie der Staatsregierung sei dabei klar: Wir investieren, konsolidieren und reformieren.“ Bayern sei das finanziell stabilste Land in Deutschland, „mit unserem AAA-Rating sind wir international spitze. Dieser großen Verantwortung sind wir uns bewusst.“

Söder hatte stets betont, seine Regierung wolle Technologie und Forschung weiter ausbauen, den Bürokratieabbau vorantreiben und habe auch die Generationengerechtigkeit im Blick. „Wir arbeiten für ein Bayern, in dem unsere Bevölkerung auch in Zukunft in Sicherheit, Wohlstand und mit guten Chancen für alle leben kann“, hatte er vor den Haushaltsverhandlungen versprochen.

Um die Personalkosten zumindest etwas in den Griff zu bekommen, gilt für 2026 in Bayern eine Sonderregelung für staatliche Stellen. Ein beschlossenes Moratorium bedeutet etwa, dass für das Schuljahr 2026/27 keine neuen Lehrerstellen geschaffen werden dürfen. Neueinstellungen sind also nur für frei werdende Posten möglich. Dies hatte bei den Bildungsverbänden bereits für massive Kritik gesorgt.

Trotz erfreulicher Steuerschätzung trat Finanzminister Füracker auf die Euphoriebremse

Für minimale Erleichterung hatte Ende Oktober die Steuerschätzung gesorgt – demnach darf Finanzminister Albert Füracker (CSU) für die beiden kommenden Jahre mit einem Steuerplus von rund 3,3 Milliarden Euro im Vergleich zur Mai-Schätzung rechnen. Er mahnte aber umgehend vor falscher Euphorie. Strikte Ausgabedisziplin und Konsolidierung blieben unverzichtbar.

Söder hatte aber bereits wiederholt erklärt, wo er keinen Rotstift ansetzen will. Für ihn hätten im Etat Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in Wohnungsbau, in Kitas, in Krankenhäuser Priorität. „Die Investitionen in Hochschule und Forschung, die wir auch fortsetzen wollen, sind für mich eine klare Vorgabe auch für den bayerischen Haushalt, dass wir nicht sparen an Forschungen, dass wir nicht sparen an Universitäten, dass wir nicht sparen an Investitionen in die Zukunft.“

Die Staatsregierung musste zudem einen erneuten Rekord beim kommunalen Finanzausgleich im Haushalt abbilden: Er klettert im kommenden Jahr auf fast 13 Milliarden Euro. Damit reagiert der Freistaat auf die immer dramatischeren kommunalen Geldsorgen. Gleichzeitig stellt der Freistaat 2026 aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen 3,9 Milliarden Euro für Bayerns Kommunen bereit. Rund eine Milliarde Euro davon verbleibt im Staatshaushalt.

Ausgeglichene Haushalte, also nicht über Schulden gegenfinanzierte Finanzpläne, sind in Bayern seit vielen Jahren Normalität. Abgesehen von Schulden zur Bewältigung der Corona-Krise sowie einst zur Rettung der BayernLB kam der Freistaat seit 20 Jahren ohne Neuverschuldung aus – und so auch nun wieder.

Zwischenzeitlich hatte die Staatsregierung sogar mit der Rückzahlung von Altschulden begonnen. 2012 hatte der damalige Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer angekündigt, Bayern solle bis 2030 schuldenfrei sein. Der Plan war aber schon vor Jahren – bei noch guter Wirtschaftslage in Bayern – zunehmend in den Hintergrund gerückt. Deswegen ist dieses Jahr eigentlich damit gerechnet worden, dass das Dogma der „schwarze Null“ in Bayern erstmals wieder gekippt wird.

Zum Ende des laufenden Jahres belaufen sich Bayerns Verbindlichkeiten bei Kreditgebern in Summe auf rund 36 Milliarden Euro. Knapp 19,5 Milliarden Euro davon stammen aus Altschulden aus dem allgemeinen Haushalt, 9,8 Milliarden Euro aus dem Sonderfonds für die Bewältigung der Pandemie und circa sieben Milliarden Euro resultieren noch aus der Rettung der Bayerischen Landesbank.