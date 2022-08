Walter Nussel (CSU) leitet den Normenkontrollrat des Landtags und soll in dieser Funktion Bayern "entbürokratisieren". Jetzt stellt sich die Frage, wie freizügig Nussel mit Regeln umgeht, die seine eigenen privaten Nebentätigkeiten betreffen.

Im April traten in Bayern schärfere Abgeordnetenregeln in Kraft. Walter Nussel, unter Söder zuständig für Bürokratieabbau, zog sich just da aus einem gemeinsamen Unternehmen mit dem früheren CSU-Strippenzieher Alfred Sauter zurück. Ein Zufall?