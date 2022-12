Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schaut sich während seines Besuchs in Kroatien auf der Insel Krk ein Transportschiff für Flüssiggas an.

Von Andreas Glas und Johann Osel

Er steigt aus einer schwarzen Limousine, der kroatische Premierminister streckt ihm die Hand hin, Markus Söder packt zu. So wollte er das, auf Augenhöhe spielen mit den Staatschefs. So hatte er sich das ausgemalt, 2021, als er Bundeskanzler werden wollte. Aber jetzt, Ende 2022? Drückt der bayerische Ministerpräsident die Hand des kroatischen Premiers - und spricht wie einer, der die Republik, die er so gern regiert hätte, in der Mitte zerreißen möchte.