Von Roman Deininger und Johann Osel

Was ist das in Edmund Stoibers Gesicht? Etwa ein Nicken? Der langjährige Ministerpräsident von der CSU sitzt am Dienstagvormittag auf der Ehrentribüne des bayerischen Landtags und lauscht der Rede seines Parteifreunds, Zöglings und Nach-Nach-Nachfolgers Markus Söder. Gerade ist Söder als Ministerpräsident wiedergewählt worden, er hat die Wahl "mit großer Demut, aber ehrlicherweise auch mit großer Freude" angenommen und den Eid auf die Verfassung geleistet. Es sei "die Ehre meines Lebens", sagt Söder, "in der Tradition ganz großartiger Ministerpräsidenten" zu stehen, "deren Maß und Größe ich persönlich nie erreichen werde".