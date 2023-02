Von Roman Deininger, Rust

Aus dem Saunabereich muss er kommen, jedenfalls aus dem Gang, der im Hotel Colosseo zum Saunabereich führt. Tatsächlich hat sich unter den versammelten Närrinnen und Narren im Foyer fast so etwas wie gespannte Erwartung verbreitet, zweifellos ein Erfolg von Markus Söders Langzeitprojekt, ein Riesengewese um seine Faschingskostüme zu machen. Mit Blick auf die Franken-Fastnacht in Veitshöchheim am Freitag hat Söder sich gerade in einem Instagram-Video testweise als Frosch präsentiert. Wobei die Frosch-Option eigentlich viel besser zu diesem Dienstagabend im badischen Rust passen würde, einem karnevalistischen Auswärtsspiel, bei dem Söder auf seinen naturgrünen Ministerpräsidenten-Kollegen Winfried Kretschmann trifft.