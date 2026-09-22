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Fraktionsklausur in Kloster BanzSöders Empathie-Offensive

Lesezeit: 5 Min.

Ministerpräsident Markus Söder stellt in Kloster Banz seine Pläne für Bayern vor.
Ministerpräsident Markus Söder stellt in Kloster Banz seine Pläne für Bayern vor.
Daniel Vogl/dpa

Volkspartei bleiben, Kanzler stützen, Familien bevorzugen – Ministerpräsident Söder reagiert mit allerhand Vorschlägen auf die jüngsten Wahlergebnisse. Auch für die Grundschulen gibt es Pläne.

Von Johann Osel, Kloster Banz

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Nach dem CDU-Wahldebakel in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Union dazu aufgerufen, dass sie sich „jetzt nicht zum Hühnerhaufen entwickelt und jeder durcheinander rennt“. Ein solcher Eindruck ist bei der dreitägigen Klausur der CSU-Landtagsfraktion nicht zu spüren, im Gegenteil: Im Kloster Banz in Oberfranken läuft alles in geordneten Bahnen, Resolutionen, strategische Beratungen, eine Grundsatzrede des Ministerpräsidenten. Wie sich die CSU sortiert, was an Neuerungen für Bayern und Impulsen für den Bund geplant ist – ein Überblick in sechs Schlaglichtern.

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