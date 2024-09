Er will, er will nicht. Er will, er will nicht. Markus Söder will – und zwar die Kanzlerkandidatur der Union für 2025. Aber hatte der CSU-Chef nicht klipp und klar ausgeschlossen, noch mal ins Rennen zu gehen? Tja, Söder pflegt eine wechselvolle Haltung zur K-Frage. Ein schwindelerregender Rückblick in Zitaten.