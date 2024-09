Den ausgeträumten Kanzlertraum ihres Chefs nimmt die CSU verblüffend gelassen zur Kenntnis. Aber wie geht es Söder damit, dass sein Platz in Bayern bleibt? Und wie lief das hinter den Kulissen wirklich mit ihm, Friedrich Merz und Hendrik Wüst? Die Rekonstruktion einer bewegten Woche – und ein Blick in die Zukunft.

Von Roman Deininger, Andreas Glas

Es wird gerade viel darüber spekuliert, wann genau Markus Söder die Kanzlerkandidatur der Union entglitten ist. Ein Datum erhält dabei sträflich wenig Aufmerksamkeit: der 22. April 2024, Theo Waigels 85. Geburtstag. Der Ehrenvorsitzende der CSU feierte abends im Dachgarten des Bayerischen Hofs in München, und in seiner Rede wandte sich der Jubilar an einen ganz besonderen Gast am Ehrentisch.