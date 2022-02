Professorin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, beobachtet die Regierung von Markus Söder von Anfang an.

Interview von Katja Auer, München

Wer muss gehen, wer kommt neu ins Kabinett? Ministerpräsident Markus Söder will an diesem Mittwoch personelle Veränderungen verkünden, zuerst vor der CSU-Fraktion - und damit nicht zu schnell ausgeplaudert wird, was sich der Chef ausgedacht hat, müssen alle Abgeordneten ihre Handys abgeben. Typisch Söder, analysiert Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Ein Gespräch über den richtigen Zeitpunkt, die passenden Kandidaten und einen Ministerpräsidenten, der gerne allein im Rampenlicht steht.