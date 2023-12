Von Andreas Glas

Man möchte gern hineinschauen in diesen Kopf, der jetzt unter einem Schutzhelm steckt. Macht das was mit ihm, und wenn ja: was? Man kann natürlich nicht hineinschauen, aber man kann mit Indizien arbeiten. Erstes Indiz: Dieser sonst so ruhelose Mann rührt sich nicht. Zweites Indiz: Der Mann, der so gern und ausdauernd redet, sagt nichts. Markus Söder steht stumm da, unter einem Gerippe aus verkohlten Dachstreben. Er hört zu.