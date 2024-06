Kommentar von Andreas Glas

In der Corona-Pandemie fiel ein Satz sehr oft: „There is no glory in prevention“. Frei übersetzt: Es gibt keinen Ruhm für diejenigen, die Katastrophen verhindern. Nur Haue, wenn es ihnen nicht gelingt. Wer also fair sein will mit der bayerischen Staatsregierung, sollte nicht nur auf jene Dämme schauen, die die Flut nicht stoppen konnten, sondern genauso auf die, die bislang gehalten haben. In den vergangenen 25 Jahren hat der Freistaat viel Geld in Hochwasserschutz investiert, hat Hunderte Kilometer Deiche gebaut und Gewässer renaturiert. Wer das unterschlägt, macht es sich hübsch einfach.