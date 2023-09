Von Sophie Burkhart, Florian Fuchs, Andreas Glas, Nina von Hardenberg, Matthias Köpf und Laura Lehner

Runder Grundriss, grober Waschbeton, darüber dunkle Schindeln bis unters Flachdach. Die Stadt Rosenheim hatte sich Anfang der 1970er-Jahre etwas Repräsentatives gönnen wollen, eine Dreifachhalle für den Sport und die Schulen. Im Schaukasten hängt noch der Belegungsplan für den Gymnastikraum. In der großen Halle aber treibt derzeit keiner Sport. Sie wird als Flüchtlingsunterkunft gebraucht: Eine schon etwas zerfledderte ukrainische Fahne, die an einem der drei Fahnenmasten hängt, zeugt davon. Darunter kauern zwei junge Menschen und tippen in ihre Handys. Die Mittelschüler drüben auf ihren Schulsportplatz sind durch einen Bauzaun von der Halle getrennt. Bald, so heißt es aus dem Rathaus, wird wieder ein Bus kommen.