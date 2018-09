27. September 2018, 14:08 Uhr Regierungserklärung Söder huldigt Bayern, der CSU und sich selbst

Der Ministerpräsident zieht im Landtag eine zufriedene Bilanz. Doch er ahnt: Die bevorstehende Wahl wird vieles verändern.

Aus dem Landtag von Ingrid Fuchs

Zum letzten Mal eröffnet Barbara Stamm eine Plenarsitzung des Bayerischen Landtags. Die Präsidentin kandidiert zwar noch einmal für die CSU, allerdings auf einem aussichtslosen Listenplatz. Auch für andere langjährige Abgeordnete ist es die letzte Sitzung ihrer Karriere. Und es ist ziemlich sicher das letzte Plenum, in dem die CSU mit einer absoluten Mehrheit sitzt. Die Abgeordneten befinden sich mitten im Wahlkampf, die Stimmung ist angespannt. Es geht um ihre Zukunft. Und für Markus Söder geht es um alles.

"Damit Bayern stabil bleibt", hat der Ministerpräsident seine Rede überschrieben. Dahinter steckt sicher auch die Hoffnung, dass bitte vor allem die CSU stabil bleiben möge. Danach sieht es aber nicht aus. Bei etwa 35 Prozent liegt die Partei jüngsten Umfragen zufolge, schlimmer stand es nie um die CSU. Allein im vergangenen halben Jahr, seit Söder im Amt des Ministerpräsidenten ist, hat sie in den Umfragen massiv verloren. Dagegen kämpft Söder an.

Er hält an diesem Mittwoch seine zweite Regierungserklärung, und es ist zugleich eine erste Regierungsbilanz. Die fällt - wie könnte es bei diesem Ministerpräsidenten anders sein - natürlich glänzend aus. Im April hatte Söder einen ambitionierten und milliardenschweren 100-Punkte-Plan vorgestellt, Teile davon wurden rasant auf den Weg gebracht: Baukindergeld, Familiengeld, Pflegeplatzgarantie, um nur einige Punkte zu nennen. Es gibt kaum einen Bereich, der von Söders Geldregen nicht erwischt wurde. Und dank des Raumfahrtprogramms "Bavaria One" regnet es eines Tages vielleicht sogar bis ins Weltall.

Wer hat schon etwas gegen mehr finanzielle Unterstützung? Doch es gibt auch Kritik: Wären gezielte Förderungen nicht oft sinnvoller - beim Familiengeld etwa, bei dem übrigens noch immer unklar ist, ob das CSU-Vorhaben überhaupt rechtmäßig ist? Doch solche Detailfragen spielen an diesem Vormittag keine Rolle.

Söder beginnt mit einer Huldigung: an Bayern, an die CSU, an sich selbst. "Bayern ist erfolgreich. Bayern ist ein Lebensgefühl. Bayern ist Musterland und Blaupause für andere. Bayern ist Rekordhalter und überall an der Tabellenspitze." Schon die erste Seite seines Redemanuskripts quillt über vor Lob. Zum Oktoberfest kämen viele Gäste in "Dirndl und Lederhosen, genießen Schweinsbraten und Bier und möchten zumindest für ein paar Stunden einmal gerne Bayern sein." Und damit auch wirklich kein Platz für Zweifel bleibt, wem all das zu verdanken ist, wiederholt Söder einige Male: "Ist das Zufall? Nein, es ist das Ergebnis einer langfristigen, stabilen Politik." Söder streift Wirtschaft und Bildung, Sicherheit und Lebensgefühl. "Chemnitz wäre in Bayern nicht passiert", behauptet er, denn: "Bayern ist das Land der Sicherheit."

Doch Söder äußert auch Bedenken. "Jeder, der glaubt, dass es einfach so weitergeht, ist blau- oder grünäugig", sagt er. Die Welt drehe sich anders und schneller als zuvor, werde "unübersichtlicher und ungemütlicher". Nach der Wahl am 14. Oktober könnten sieben Parteien im Landtag vertreten sein. Söder warnt vor einer Zersplitterung. Andere nennen es Demokratie.

Aus den Reihen der CSU-Fraktion bekommt der Ministerpräsident brav Applaus, die Opposition dagegen ruft häufiger dazwischen, als es bei Regierungserklärungen sonst üblich ist. Mehrfach greift die Landtagspräsidentin ein. Nur einmal beklatschen Abgeordnete aller Parteien Söders Worte gemeinsam: als er die AfD attackiert. "Wer die Weiße Rose als Symbol missbraucht, handelt schäbig und unanständig", sagt er, bezogen auf die Proteste in Chemnitz. Dort habe die AfD ihre bürgerliche Maske verloren und ihr wahres Gesicht gezeigt, sei Seit' an Seit' mit NPD, Pegida und gewaltbereiten Hooligans marschiert.

Neu sind Söders Sätze nicht. Seit eben jenen Vorfällen Anfang September bezieht er klar Position gegen die AfD. Für die Opposition im bayerischen Landtag kommt diese Haltung zu spät: "Sie haben monatelang die Rechtspopulisten kopiert - ihre Sprache und ihre Methoden. Sie haben ertrinkende Menschen im Mittelmeer als Asyltouristen bezeichnet", prangert Natascha Kohnen an. Als Spitzenkandidatin der SPD, die derzeit noch die größte Oppositionspartei im Landtag ist, darf sie nach dem Ministerpräsidenten als erste ans Rednerpult.

"Gegenüber dem Rest der Republik großkotzig, arrogant und besserwisserisch"

Kohnen bleibt anfangs bei der Sachpolitik, dann werden ihre Angriffe grundsätzlicher: "Sie stehen für ein Bayern, das gegenüber dem Rest der Republik großkotzig, arrogant und besserwisserisch auftritt." Im Anschluss ist Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger an der Reihe, er macht vor allem seinen Koalitionswillen recht deutlich. Grünen-Vorsitzende Katharina Schulze dagegen steigt gleich mit CSU-Schelte ein: "Die bittere Realität hat einen Namen: Horst Seehofer." Der CSU-Chef spalte das Land und sorge dafür, dass die Bundesregierung in schwierigen Zeiten am Rande der Handlungsfähigkeit sei.

Schulze fällt ein hartes Urteil über die Arbeit der Regierung Söder, das Familiengeld schaffe nicht mehr Betreuungsplätze, das Pflegegeld nicht mehr Kurzzeitpflegeplätze. Wie schon bei ihrem Co-Chef Ludwig Hartmann, der sich am Mittwochabend in einem TV-Duell mit Söder auseinandergesetzt hat, hört sich das nicht nach schwarz-grüner Koalition an.

Bis zum Abend werden die Abgeordneten noch brauchen, um alle Punkte der Tagesordnung abzuarbeiten. Und dann wird bei einigen wohl ein bisschen Wehmut aufkommen. 40 Abgeordnete treten nicht mehr zur Wahl an, für sie heißt es nun Abschied nehmen. Vielleicht sollte sich die CSU schon mal an Abschiede gewöhnen, denn mit der absoluten Mehrheit wird es ziemlich sicher nix mehr.