Anfang September saß Markus Söder im Sessel bei Markus Lanz, die große deutsche Fernsehbühne. Es ging um aktuelle Streitfragen der Finanzpolitik, doch ganz nebenbei könnte der Auftritt in der Show auch das letzte große Aufflackern einer alten CSU-Doktrin gewesen sein. „Sie waren doch Finanzminister“, setzte Lanz an, als Söder ihm ins Wort fiel. „Sogar ein ganz guter, ehrlich gesagt.“ Er habe die Landesbank saniert, brav den Länderfinanzausgleich gezahlt und – am allerwichtigsten: „keine Schulden gemacht“. Er habe sogar Schulden zurückgezahlt, ließ Söder die Zuschauer wissen. Er wirkte ziemlich selbstzufrieden.