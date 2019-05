3. Mai 2019, 17:00 Uhr Europawahl Markus Söder, ein CSU-Chef auf Auslandsmission

Drei Länder in zwei Tagen: CSU-Chef Markus Söder reist nach Bulgarien, Kroatien und Österreich und wirbt für Allianzen nach der Europawahl. Und natürlich für sich selbst.

Von Wolfgang Wittl

So viel Zeit muss sein. Soeben hat Markus Söder im Marmorsaal des bulgarischen Regierungssitzes ein Sicherheitsabkommen mit Staatschef Boiko Borissow unterzeichnet, schon geht es weiter zu einer Konferenz über den Schutz der EU-Außengrenze. Auf dem Weg dorthin verfügt Söder schnell einen Zwischenstopp. Vor der Kathedrale des bulgarischen Patriarchen hätte der Patriarch aus Bayern gerne ein Foto. Hinter ihm goldene Kuppeldächer, neben ihm seine engsten Getreuen aus der CSU, über ihm der weiß-blaue Himmel. "Der einzige Unterschied zu Franz Josef Strauß ist: Strauß ist selber geflogen", sagt Söder. Kein Zweifel: Hier ist einer schwer zufrieden mit sich und seinem Platz in der Weltgeschichte.

Drei Länder, zwei Tage, eine Mission: Söder hat schon einige Auslandsreisen zurückgelegt. Seine erste als Ministerpräsident führte ihn in Europas Herz nach Brüssel, später besuchte er ein Flüchtlingslager in Äthiopien. Aber jetzt ist er zum ersten Mal als CSU-Chef unterwegs - und mit ihm das große Erbe der Union. Er sagt, er halte es da ganz mit Franz Josef Strauß und Helmut Kohl. Strauß habe Bayern immer als Partner des Donauraums gesehen; Kohl habe stets Respekt vor den kleineren Ländern gezeigt. Der CSU-Übervater und der Kanzler der Wiedervereinigung: Kleiner macht es Söder nicht.

Der CSU-Chef ist in doppelter Mission auf Reisen. Für sich, den neuerdings betont herzlichen Staatsmann aus Bayern, der den bulgarischen Kollegen gleich umarmt. Und für Manfred Weber. Unermüdlich wirbt er in Hintergrundgesprächen und Pressekonferenzen für seinen Parteifreund.

Weber will nach der Europawahl am 26. Mai Präsident der EU-Kommission werden. Dafür braucht er die Zustimmung im Europaparlament und noch mehr vom Rat der Regierungschefs. Von Männern wie Borissow, Andrej Plenković (Kroatien) und Sebastian Kurz (Österreich). Alle drei sichern Söder ihre Unterstützung für Weber zu.

Wer in der CSU befürchtet, Söder kündige Weber nach einer womöglich mäßigen Europawahl wieder die Partnerschaft auf, wird auf dieser Reise keine Anhaltspunkte dafür entdecken. Söder hat nicht vergessen, dass Weber ihm nach seinem dürftigen Ergebnis bei der Landtagswahl zur Seite stand. Er weiß, dass seine Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung nur mit einer einheitlichen CSU wachsen kann.

Wer zu dieser Einheit gehört und wer in ihr den Ton vorgibt, hat Söder vor Reisebeginn verfügt. Ob die CSU nicht wieder eine stärkere außenpolitische Figur bräuchte? Die Parteichefs hätten schon immer darauf geachtet, dass ihre Stimme die wahrnehmbarste sei, sagte Söder. Strauß, Theo Waigel, Edmund Stoiber. Und dann habe es ja noch zwei, drei Jahre "einen Zwischenschlenker" gegeben, "das hat sich aber wieder aufgehört". Das war eine Grußnote an den früheren Verteidigungsminister und Rivalen Karl-Theodor zu Guttenberg, den Horst Seehofer als außenpolitischen Experten in sein Strategieteam berufen hatte und damit wieder näher an die Partei anbinden wollte. Für Söder ist Guttenberg unnötiger Ballast.

Wen er zu seinen Vertrauten zählt, zeigt die Zusammensetzung der Delegation: Generalsekretär Markus Blume, dessen Vize Florian Hahn, Staatskanzleichef Florian Herrmann. "Meine Boygroup", wie Söder sie nennt. Er meint es als Kompliment. Söder spricht viel von Teamarbeit, von Arbeit, die er jetzt delegiere. Wer in der Ankunftshalle des Flughafens von Sofia allerdings sieht, wie Söder alle Reisepässe der Gruppe an sich reißt und selbst verteilt, könnte darüber ins Grübeln geraten.

Die Auswahl der Route verheißt geringes Risiko. Alle drei Länder blicken bewundernd nach Bayern, alle Regierungschefs heißen Söder herzlich willkommen. Jedes Risiko lässt sich trotzdem nicht ausschalten. Der zupackende Bulgare Borissow, Karatetrainer und Chef eines Sicherheitsdienstes, erinnert Söder für diplomatische Verhältnisse raubauzig daran, dass er sein Land einst kritisiert und erst spät hinzugelernt habe.

In Kroatien lässt man durchblicken, dass Söders Besuch aller Ehren wert sei, aber halt doch nur einen halben Tag dauere. Die Chinesen hingegen nähmen sich mehr Zeit - und brächten auch mehr Geld mit. In Österreich begleitet Söder das Dauerthema Grenzkontrollen und Transit. Schleuser abschrecken und den Verkehr verbessern - das sei jetzt die Aufgabe, entgegnet Söder.

Alles wie damals bei Strauß? Manche Momente lassen tatsächlich daran denken. Das Charterflugzeug, mit dem Söder über Zagreb nach Wien fliegt, erinnert gefährlich an eine Reise Ende der Achtzigerjahre. Nach einem waghalsigen Flug hatte der Pilot Strauß die engste Führungsmannschaft der CSU mehr oder weniger sicher nach Moskau gebracht.

Söder ist bester Laune, als er im Flugzeug sitzt und einen bisherigen Partner demonstrativ ein paar Hundert Kilometer rechts liegen lässt. Den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, lange Zeit ein Freund der CSU, weist er in die Schranken. Orbán trifft sich am selben Tag mit dem italienischen Rechtspopulisten Matteo Salvini und schlägt eine Partnerschaft mit dessen Rechtsaußenbündnis vor. Ein "No-Go", sagt Söder. "Das ist das falsche Signal."

In Österreich sendet er am Freitag eine ähnliche Botschaft. Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ hatte unlängst vom "Bevölkerungsaustausch" fabuliert. "Das ist ein Wort, das wir in keinster Weise akzeptieren", sagt Söder. In der Endphase des Wahlkampfs hatte er öffentlich dem vom ihm verwendeten "Asyltourismus" abgeschworen. Auftritte wie jetzt zeigen, dass er es ernst meinen könnte.

Wenn Söder in den Regierungspalästen erklärt, dass nur ein geeintes Europa stark genug sei, um China, den Vereinigten Staaten oder Russland die Stirn zu bieten, erinnert kaum etwas an den Mann, der vor Monaten vom Ende des Multilateralismus gesprochen hatte. Wenn er vom Besuch bei Freunden schwärmt, leuchten die Augen der Politiker im Südosten Europas, die sich abgehängt und vernachlässigt fühlen.

Ausgedient hat das Prinzip Söder jedoch nicht: In Wien lobt er Kanzler Kurz für seine Steuerreform, die er sofort mit einem eigenen bundespolitischen Aufschlag verbindet. Ein umfangreiches Steuerkonzept der CSU kündigt Söder an, er spricht von 60 bis 70 Milliarden Euro, falls man dem österreichischen Beispiel folge. Europafreundlich und zugewandt in der Außenpolitik, innenpolitisch der Motor der Bundesregierung - so definiert der CSU-Chef seine Rolle.

Ein schwerer Kristallleuchter hängt im Steinsaal des österreichischen Kanzleramts, eine Kulisse wie bei den Sissi-Filmen, in der Markus Söder zum Schlusswort seiner Reise ansetzt. "Wir müssen endlich aus dem Nörgelmodus rauskommen", sagt er: "Fahren Sie durch die Welt: Es ist nirgendwo schöner als in Europa."