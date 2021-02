Von Andreas Glas

Innerhalb der CSU wächst sich der Konflikt über den weiteren Kurs in der Corona-Krise aus. "Die Menschen brauchen eine Perspektive, ein Szenario, wie es nach dem langen Lockdown weitergeht. Das muss die Politik nun erarbeiten", sagt Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Sonntag der Süddeutschen Zeitung. Man dürfe "nichts überstürzen", sagt Aigner und verweist auf Portugal, wo die britische Mutante des Coronavirus grassiert und die Infektionszahlen in die Höhe schossen. Man müsse aber "darlegen, welche Lockerungen bei bestimmten Inzidenzwerten möglich sind" und wie es etwa in Schule, Handel, Gastronomie oder Kultur "abgestuft weitergehen kann".