Von Maximilian Gerl, Andreas Glas, Johann Osel und Klaus Ott

Kürzlich hat die CSU ihr Wahlprogramm vorgestellt. Titel: "In Bayern lebt es sich einfach besser." Dass immer mehr Menschen in den Freistaat ziehen, sieht Ministerpräsident Markus Söder als Beweis für diese These. Es stimmt ja, Bayern wächst rasant. Laut Landesamt für Statistik werden 2041 etwa 13,9 Millionen Menschen im Freistaat leben, 714 000 mehr als heute. Nach Bayern kämen diejenigen, die "ihr Glück suchen", sagt Söder. Doch wer hier sein Glück sucht, muss erst mal eine Wohnung finden. Darüber spricht er nicht so gerne.