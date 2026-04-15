Dieser Auftritt ist gründlich nach hinten losgegangen. Eigentlich wollten die Grünen im Landtag eine Lösung für ein Problem vorlegen, das den Stresspegel vieler Jura-Studierender in Bayern hochtreibt: Wer am Ende eines langjährigen Studiums am anspruchsvollen Staatsexamen scheitert, steht ohne Abschluss da. 2024 bestanden fast 30 Prozent die erste juristische Staatsprüfung nicht, oftmals herrscht existenzielle Angst.