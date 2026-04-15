Dieser Auftritt ist gründlich nach hinten losgegangen. Eigentlich wollten die Grünen im Landtag eine Lösung für ein Problem vorlegen, das den Stresspegel vieler Jura-Studierender in Bayern hochtreibt: Wer am Ende eines langjährigen Studiums am anspruchsvollen Staatsexamen scheitert, steht ohne Abschluss da. 2024 bestanden fast 30 Prozent die erste juristische Staatsprüfung nicht, oftmals herrscht existenzielle Angst.
MeinungStreit um Jura-StudiumDer Grüne, der es mit dem Söder-Bashing übertreibt
Kommentar von Thomas Balbierer
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Eigentlich sollte es im bayerischen Landtag um Perspektiven für gescheiterte Jura-Studenten gehen. Doch der Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl geht lieber auf Ministerpräsident Söder los. Mal wieder.
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