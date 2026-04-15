Zum Hauptinhalt springen

MeinungStreit um Jura-StudiumDer Grüne, der es mit dem Söder-Bashing übertreibt

Portrait undefined Thomas Balbierer

Kommentar von Thomas Balbierer

Lesezeit: 1 Min.

Der niederbayerische Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl sitzt seit 2018 im Landtag.
Der niederbayerische Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl sitzt seit 2018 im Landtag. Foto: Rolf Poss/Imago

Eigentlich sollte es im bayerischen Landtag um Perspektiven für gescheiterte Jura-Studenten gehen. Doch der Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl geht lieber auf Ministerpräsident Söder los. Mal wieder.

Dieser Auftritt ist gründlich nach hinten losgegangen. Eigentlich wollten die Grünen im Landtag eine Lösung für ein Problem vorlegen, das den Stresspegel vieler Jura-Studierender in Bayern hochtreibt: Wer am Ende eines langjährigen Studiums am anspruchsvollen Staatsexamen scheitert, steht ohne Abschluss da. 2024 bestanden fast 30 Prozent die erste juristische Staatsprüfung nicht, oftmals herrscht existenzielle Angst.

Zur SZ-Startseite

Halbzeit für CSU und Freie Wähler
:14 Versprechen für Bayern – und was aus ihnen wurde

Eine Begutachtung des bayerischen Koalitionsvertrags zur Mitte der Wahlperiode zeigt: CSU und Freie Wähler haben so manches Vorhaben begraben.

SZ PlusVon Thomas Balbierer und Johann Osel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite