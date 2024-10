Nachhaltig gelitten hat die Beziehung offenbar nicht, bei so etwas ist Markus Söder nicht nachtragend. 50 Jahre Ikea in Deutschland, da ist der Ministerpräsident natürlich nach Eching gefahren, in den ersten Möbelmarkt der Schweden hierzulande. Die schwedische Botschafterin war da, der Ikea-Deutschland-Chef – nur der Armleuchter Söder ist nicht mehr zu finden.