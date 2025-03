Die SPD hat die Bundestagswahl nicht nur verloren, sondern das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Von einer „Katastrophe“ war am Wahlabend die Rede. Nur acht Tage später wirkt die Partei plötzlich wie ein Gewinner. Am politischen Aschermittwoch im niederbayerischen Vilshofen präsentierten sich die Sozialdemokraten überraschend selbstbewusst und gut gelaunt. „Wow, war das ein Aufschlag gestern“, jubelte Bayern-SPD-Chefin Ronja Endres in einer schwungvollen Rede. „Die SPD hält ihr erstes Wahlversprechen: Die Schuldenbremse wird reformiert.“