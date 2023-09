"Aus aktuellem Anlass": Söder kündigt kurzfristige Pressekonferenz an

Am Sonntagvormittag könnte sich Markus Söder zur Zukunft von Hubert Aiwanger äußern.

Was tut der bayerische Ministerpräsident, nachdem sein Vize Aiwanger Antworten auf 25 Fragen zur Flugblatt-Affäre abgegeben hat? Um 11 Uhr könnte darüber Klarheit herrschen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird voraussichtlich am Sonntagvormittag eine Entscheidung über die Zukunft seines Stellvertreters Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verkünden. Die Staatskanzlei hat kurzfristig für 11 Uhr zu einer Pressekonferenz "aus aktuellem Anlass" eingeladen. Mit Spannung wird Söders Entscheidung erwartet, ob er seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wegen der Affäre um das antisemitische Flugblatt aus Schulzeiten entlässt oder nicht.

Vergangene Woche hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet, das im Schuljahr 1987/88 in Aiwanger Schultasche gefunden worden sein soll. Dafür soll der 17-jährige Aiwanger vom Disziplinarausschuss seiner Schule bestraft worden sein. Beides hat Aiwanger inzwischen eingeräumt. Aiwanger hat aber wiederholt bestritten, der Verfasser zu sein. Sein älterer Bruder teilte mit, das Flugblatt stamme von ihm.

Am vergangenen Donnerstag räumte der Freie-Wähler-Chef Fehler ein, sprach jedoch nicht explizit von Rücktritt. "Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe", las er in einem Pressestatement vor.

Es seien Aussagen aufgetaucht, "die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten". Er habe als "Jugendlicher auch Fehler gemacht" und er entschuldige sich bei den Opfern des NS-Regimes sowie bei "allen Beteiligten an der wertvollen Erinnerungsarbeit".

Gleichzeitig betonte Aiwanger, dass er sich als Opfer einer politischen Kampagne sieht. "Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind", sagte er. Es sei in den vergangenen Tagen ein negatives Bild von ihm gezeichnet worden.

In der Folge setzte Söder seinen Stellvertreter unter Druck und ließ ihm 25 Fragen zum Flugblatt und seinem Umgang damit zukommen. Die Antworten sind am Freitagabend in der Staatskanzlei eingegangen.