Der Wüstensand an den Schuhen staubt, die Sonne brennt erbarmungslos schon am Morgen, 35 Grad. Jetzt geht es für Markus Söder um die K-Frage. Doch der bayerische Ministerpräsident wirkt nicht sonderlich entschlossen, er zögert, wartet ab. K steht für Kamel, natürlich, hier an der Al-Wathba-Kamelrennstrecke, knapp eine Dreiviertelstunde mit dem Auto abseits der City von Abu Dhabi. Gerade noch lief ein Training, bis zu 40 Stundenkilometer schnell rasen die Tiere. Vier Kamele haben sie nun für Söder aufgereiht. Und der ganze Begleittross stellt sich die Frage: Was macht er? Kraulen, knuddeln, knutschen?

Söder begutachtet die Kamele und lobt sie im Beisein der Vize-Direktorin der Rennstrecke angemessen, „schöne Tiere“, sagt er, „sehr wertvolle Tiere“. Aber er hält Sicherheitsabstand, nimmt nur kurz mal die Leine fürs Foto, testet das Funkgerät zum Sattel – „hello, here is bavaria speaking“. Als ein Kamel plötzlich laut zu Röhren beginnt, sagt er: Ein Zeichen! Ein Zeichen für den Aufbruch der Delegation.

Kennenlernen mit Sicherheitsabstand: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf der Al-Wathba-Kamelrennbahn. Foto: Peter Kneffel/dpa

Es wäre übertrieben zu behaupten, der alte Markus Söder hätte sich auf eines der Kamele geschwungen, dem Tier einen saftigen Klaps aufs Hinterteil gegeben und wäre prompt losgeritten. Doch wer den reisenden Ministerpräsidenten in Indien beobachtete, wie er in einer Armenküche in einer gartenteichgroßen Reispfanne rührte, wer sich erzählen ließ, wie er in Stockholm im Abba-Museum tanzte oder wie er in China mit Pandas kuschelte, der weiß die Zurückhaltung in Abu Dhabi einzuordnen: als neue Ernsthaftigkeit, als demonstrativer Verzicht auf Show und Flapsigkeiten.

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Nach den für die CSU unangenehmen Kommunalwahlen im Frühjahr war ja viel Kritik an Söder entflammt, an seinem Stil der Effekthascherei, am dauernden Selbstmarketing. Das dampfte er in der Folge radikal ein, erst beim CSU-Parteitag neulich sagte er nochmal, er sei dankbar für Kritik und versuche sich an der Umsetzung. In Abu Dhabi zeigt sich: Die guten Vorsätze sind geglückt.

Markus Söder ist im wichtigsten Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), es ist die erste Station einer Golfstaaten-Reise, im Anschluss fliegt die Delegation weiter nach Katar. Und noch bevor es zum Präsidentenpalast der Emirate geht, zu Ministerien und Wirtschaftstreffs, steht als einer der ersten Programmpunkte eben an: die Anlage mit den Rennkamelen. Auf dezidierte Einladung der Regierung der VAE. Der Abstecher, hört man in Delegationskreisen, sei dem Gastgeber sehr wichtig. Schließlich sind Kamelrennen in dem Land der ganze Stolz, eine Leidenschaft auch der Herrscherfamilie, ein Spektakel für Massen. Die Tiere sind millionenschwer, manche gelten gar als Berühmtheiten.

Söder ist also ein guter Gast. Auch, weil es um etwas geht bei dieser Reise: um wirtschaftliche Interessen des Freistaats. Eine selbstbewusste, separate, bayerische Außenpolitik ist an sich nichts Neues, schon Franz Josef Strauß reiste dafür um die Welt, Söder ist seit Jahren regelmäßig unterwegs. Aber diesmal gibt es einen ganz konkreten Anlass: die Emirate beabsichtigen, zehn Milliarden Euro in Bayern zu investieren. Schon beim Abflug in München am Sonntag in der Früh hatte Söder klargestellt: Man wolle das nun „konkreter machen“. Denn Ziel jeder Auslandsreise sei, dass „Geld nach Bayern fließt“.

Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan beim Besuch in München. Bei Söders Reise nach Abu Dhabi werden die beiden ebenfalls aufeinander treffen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Im September hatten sie in der Münchner Residenz den roten Teppich ausgerollt für Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, den Herrscher von Abu Dhabi und Präsidenten der VAE. Nach den Initialen MBZ nennen sie ihn hier in der Golfregion. Ein Empfang mit Trachten und Lebkuchenherzen. Die VAE investieren insgesamt sogar 40 Milliarden Euro in Unternehmen in Deutschland, davon eben ein Viertel in Bayern. Man sucht lukrative Investitionsmöglichkeiten für die Zukunft, will das viele Geld aus Öl und Gas gut und diversifiziert anlegen. Das Geld soll in Zukunftsbranchen wie Luft- und Raumfahrt oder künstliche Intelligenz gehen. Auch Verteidigung, Energie, Maschinenbau und Agrartechnik erregen das Interesse der Emirate, heißt es.

Schon jetzt sind die Emirate der wichtigste Handelspartner Bayerns im Nahen Osten

Söders besondere Erwähnung fand bei dem Besuch in München: Der Präsident besuchte zwei deutsche Städte, Berlin und München. Er fuhr nicht nach, sagen wir zum Beispiel mal, Düsseldorf. Das musste man sich dazu denken. Ein „extra Handelsabkommen, das Bayern hat“, erklärte Söder im September. „Das bringt Cash, das bringt Aufträge und bringt natürlich auch wirtschaftliches Wachstum.“ Schon jetzt sind die Emirate der wichtigste Handelspartner Bayerns in der Region. Exportgüter sind vor allem Autos, Elektrotechnik, Maschinen und chemische Erzeugnisse.

Der Staatsmann Söder ist gut gelaunt, das merkt man bei dieser Reise. Er reist ja nicht mit dem Gepäck, das etwa der Bundeskanzler im Ausland dabeihaben dürfte. Im Falle Friedrich Merz empfiehlt sich eine Standleitung nach Berlin, ob gerade wirklich alles ruhig ist, ob die Gärprozesse in der CDU nicht wieder mal akut auf Kanzlerdämmerung deuten. Markus Söder hat seine CSU wieder voll im Griff. Der Anschein von Führungsdebatte im Frühsommer? Längst verflogen. Söder konnte zuletzt immer wieder damit angeben, dass die CSU der wohl stabilste Teil der Union ist. Am meisten treibt die CSU gerade um, ob eine der Ihren Bundespräsidentin wird. Quasi Luxussorgen.

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Umso selbstbewusster lässt sich die große Bühne bespielen in Abu Dhabi. Die Termine laufen im Stakkato am Montag: Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) und der Wirtschaftsminister des Emirats Abu Dhabi unterzeichnen eine gemeinsame Erklärung, wonach Austausch und Dialog der Länder gestärkt werden sollen, auch über eine „gemeinsame Wirtschaftskommission“. Zudem besucht Söder eine riesige Messe für Energie, Technologie und industrielle Transformation.

Auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist dort am Montag zu Gast, zusammen eröffnen sie den deutschen Pavillon. Söder steuert dann zielgerichtet bayerische Unternehmen an: etwa einen Maschinenbauer aus Kempten und Vilsbiburg, einen Turbinenhersteller mit Hauptsitz in Nürnberg, eine Rüstungsfirma aus Augsburg, die auch zivile Antriebe fabriziert.

Auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besuchte gerade Abu Dhabi. Foto: Peter Kneffel/dpa

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutieren Söder, Reiche und VAE-Vertreter auf der Messe mit Unternehmern aus Deutschland, bei einem runden Tisch über die Investitionen. Im Laufe des Montags ist ein Gespräch mit dem Präsidenten selbst vorgesehen, ebenfalls ohne Presse.

Noch nämlich ist die Zehn-Milliarden-Investition ein Plan, kein übergabefertiger Scheck. Arbeiten zur Umsetzung im Detail laufen an anderer Stelle, bei der Außenhandelskammer der VAE, im Freistaat bei der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Welche Angebote für Beteiligungen und Aufträge in Bayern sind möglich, welche gemeinsamen Projekte wird es geben? Alles offen, ebenso der Zeithorizont.

Staatsregierung und Bund können nur werben, einen groben Rahmen vorgeben. In Unternehmerkreisen während der Reise hört man auch durchaus die Sorge, dass die Vorstellungen der VAE und die Realitäten in Deutschland am Ende nicht immer eins zu eins zusammenpassen, Stichwort Bürokratie, Regularien. In der Monarchie ist man da wohl unkomplizierter zu Gange.

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Der Besuch in Abu Dhabi mit all seinen freundlichen Gesten kann die Zusammenarbeit beschleunigen. Söder legt sich mächtig ins Zeug. Um mit der arabischen Welt Geschäfte zu machen, sind Vertrauen und Ehrerbietung Pflicht, auch eine persönliche Ebene. Er spüre bei allen Terminen, sagt Söder, dass die VAE ihre Investitionspläne „sehr ernst nehmen“.

Schon beim ersten Abendessen nach der Ankunft, mit dem deutschen Botschafter und Staatsvertretern der VAE, erzählt Söder auf Englisch den Gag, den er in der Heimat ständig bringt. Als er 2018 mit seiner Hightech-Agenda angefangen habe, unter anderem auf künstliche Intelligenz zu setzen, hätten Spötter gemeint, er habe wohl keine natürliche Intelligenz. Das wird freundlich lächelnd goutiert im Saal. Söder spricht auch von traditionellen Wurzeln und Werten, von der Kunst, trotz des Fortschritts „nicht wie jeder andere“ zu sein. Die Emirate und den Freistaat stellt er da als Verbündete im Geiste dar. Man teile „dieselbe Philosophie“.