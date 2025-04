Wie der Ehering von Bauer Brandhuber in „Herzals“ Magen kam - und wie wieder hinaus

Eigentlich war der Metzger Steinleitner in Vilshofen an der Donau nur am Inhalt des Pansens der jungen Kuh interessiert, weil er ihn als Dünger nutzt. Und machte beim Entleeren des Vormagens einen überraschenden Fund.