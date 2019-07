22. Juli 2019, 18:54 Uhr Sieger Mittelschulen The Sommer Time(s)

...bei The Sommer Time(s).

Dominik Beck, 13, kümmert sich vor allem um die Fotos. Er hat durch seine Arbeit bei The Sommer Time(s) viele neue Leute an der Schule kennengelernt.

Die schönste Erfahrung: Wir haben am Ende so schöne Beiträge zusammenbekommen und so gut zusammengearbeitet.

Die größte Herausforderung: Bei unserer Umfrage zum Thema Gerechtigkeit haben wir ungefähr 270 Zettel ausgewertet. Das war viel Arbeit, weil die Kommentare sehr verschieden waren.

Der Traumberuf: Mir liegt Handwerkliches eher, deswegen möchte ich Kfz-Mechatroniker werden. Aber ich finde es toll, bei der Schülerzeitung Neues auszuprobieren - wie Interviews oder Fotos machen.

Das Schwerpunktthema "Justice, Environment, Freedom" hat The Sommer Time(s) abwechslungsreich umgesetzt. Super ist das Interview mit einer Forscherin der Eichstätter Uni zu Gerechtigkeit und Fridays for Future. Auch Texte zu Protestkultur, Sexismus, Mobbing und Intersexualität sind lesenswert. Toll, dass die Redaktion eigene Fotos gemacht hat.