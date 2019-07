22. Juli 2019, 18:54 Uhr Sieger Förderschulen Franzi

Paul Schmidt schreibt am liebsten...

Als Schülersprecher interessiert sich Paul Schmidt, 17, besonders für Politik und Geschichte. Deshalb hat er für Franzi einen Artikel über den Landtag geschrieben.

Die schönste Erfahrung: Mir gefällt es sehr, in der Redaktion dabei zu sein und hier zu schreiben.

Die größte Herausforderung: Am schwierigsten ist es, sich Themen zu überlegen. Dabei schauen wir, was unsere Leser interessiert und was nicht. Zum Beispiel haben wir uns dagegen entschieden, über Mode und Abendkleider zu schreiben.

Der Traumberuf: Ich möchte später Politiker werden, weil sie sich für andere Länder einsetzen und sich für die Menschen interessieren.

Schön ist die einheitliche, ansprechende Gestaltung von Franzi mit großer Themenvielfalt, etwa alles zum Taschengeldoder Berichten zu den Preisverleihungen des vergangenen Jahres wie dem Bundesentscheid in Berlin oder der Blattmacher-Ehrung im Landtag. Die Redaktion nutzte den Moment und schrieb gleich ein eigenes Stück über den Landtag, clever!