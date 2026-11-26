Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche komme „überall, in allen Situationen“ vor, sagt Jörg Fegert, Professor für Kinderpsychiatrie an der Universität Ulm. Die Zahlen seien „gigantisch“: Insgesamt fast 13 Prozent der Menschen in Deutschland waren nach einer Dunkelfeldstudie bereits einmal in ihrem Leben von sexualisierter Gewalt betroffen. Insgesamt sind das 5,7 Millionen Menschen. Und durch vermehrte Übergriffe in der digitalen Welt, durch Cybergrooming, Nacktfotos und digitale sexuelle Belästigung, steigen die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen weiter an.

Der Sozialausschuss des bayerischen Landtags hatte am Donnerstag zu einer Expertenanhörung zum Thema sexualisierte Gewalt geladen. Klar wurde dabei: Kinder und Jugendliche sind heute immer noch zu wenig geschützt. Und Bayern könnte mehr tun.

„Sexueller Missbrauch ist ein Grundrisiko des Aufwachsens“, sagt Kerstin Claus, Unabhängige Bundesbeauftragte gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM). Claus plädiert dafür, mehr Kompetenz in Sachen Kinder- und Jugendschutz aufzubauen und vergleicht das Thema mit dem Brandschutz: „Im Brandschutz weiß jeder, wie Häuser gesichert sein müssen und wer was tun muss, wenn es brennt. Bei sexueller Gewalt ist es nicht so.“

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Wie hilf- und kopflos dem Thema immer noch begegnet werde, schildert Ignaz Raab, Vorsitzender der Aufarbeitungskommission der Landeshauptstadt München, anhand des Falles einer 13-jährigen Schülerin: Das Kind hatte Nacktfotos zugeschickt bekommen. Es sei überfordert gewesen, habe sich aber auch nicht den Eltern anvertrauen wollen, aus Angst, es bekomme dann das Handy weggenommen. Also zeigte das Kind die Bilder in der Klasse, die Lehrerin wurde aufmerksam. „Und die ging mit dem Mädchen zur Rektorin und in einem klassischen Fall von Täter-Opfer-Umkehr wurde das Mädchen an den Pranger gestellt, inklusive Elternabend und allem.“

Dass Bayern Schutzkonzepte an Schulen nicht gesetzlich verpflichtend macht, kritisiert Claus scharf: „Zwölf Bundesländer haben das“, sagt die Missbrauchsbeauftragte. „Dass Bayern zu den Ländern gehört, die das nicht haben, das passt nicht zu Bayern. Und ich stamme aus Bayern, ich darf das sagen.“

Auch im Sport sei nach Ansicht der Experten noch zu wenig Handlungskompetenz vorhanden. Übergriffige Jugendtrainer würden still und heimlich entlassen, um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden, sagt Raab, der 18 Jahre lang das Kommissariat für Sexualdelikte bei der Münchner Polizei leitete. Und der Trainer könne dann ungehindert zum nächsten Verein weiterziehen.

Die Vereine in Sachen Prävention zu betreuen, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Saskia Tröller, Vizevorsitzende der Bayerischen Sportjugend

Für den Bayerischen Landessportverband spricht Saskia Tröller, Vizevorsitzende der Bayerischen Sportjugend. „Wir können als Dachverband keine Verantwortung für Fälle in einzelnen Sportvereinen übernehmen“, sagt Tröller, rund 11 500 Vereine seien im Dachverband organisiert. „Die Vereine in Sachen Prävention zu betreuen, ist kein Sprint, sondern ein Marathon.“ Doch dass offensichtlich auch im Sport die Sensibilität für die Gefahr sexualisierter Gewalt wächst, zeigten die Zahlen, so Tröller: Hätten 2021 noch nur fünf Vereine beim Dachverband Beratung in konkreten Fällen angefordert, seien es im Jahr 2025 schon 38 Beratungsfälle gewesen.

Vor einem Jahr hatte sich eine Gruppe von Fachleuten und Betroffenen mit einer Petition an den Landtag gewandt und darin den Freistaat zu einer aktiven Rolle in Bekämpfung und Aufarbeitung von Missbrauch aufgefordert. Konkret forderte die Petition einen Landesbetroffenenrat, einen Unabhängigen Landesbeauftragten und eine Aufarbeitungskommission. Der Sozialausschuss hatte die Petition einstimmig angenommen und das Sozialministerium zur Befassung aufgefordert.

Das Ministerium hatte dann die Gründung einer Landeskinderschutzkommission angekündigt. Diese geht aus Sicht der Petenten aber am Thema vorbei, weil diese rein in die Zukunft gerichtet arbeiten und Verfehlungen der Vergangenheit nicht aufarbeiten will. Auch einen Landesbetroffenenrat will das Ministerium nicht einrichten. Stattdessen sollen nur vier Betroffene in dem 50-köpfigen Gremium sitzen.

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„Ich freue mich immer, wenn Gremien entstehen“, sagt Kinderpsychiater Jörg Fegert, der auch als Berater der EU-Kommission zur Sicherheit von Kindern im Netz fungierte. Aber an Bayern richtet er mit Blick auf die Kinderschutzkommission einen Appell: „Machen Sie das nicht zu groß, bleiben Sie operativ handlungsfähig, sonst werden das Alibi-Gremien.“

Richard Kick, einer der Initiatoren der Petition und Sprecher des Betroffenenbeirats der Erzdiözese München und Freising, kritisiert, dass er der einzige Betroffene sei, der als Experte in den Ausschuss geladen wurde. Betroffene hätten Expertenwissen, Betroffene kennen Täterstrategien. Für eine starke Betroffenenbeteiligung spricht sich auch Susanne Nothhafft aus, Professorin für Recht in der Sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München. „Hätten wir einen Landesbetroffenenbeirat, dann wüssten wir, da gibt es Überlebende, die sich organisiert haben und die ihr Wissen gebündelt beitragen können.“

Zu einer guten Prävention gehöre außerdem zwingend die Aufarbeitung der Vergangenheit. Nur so lasse sich für die Zukunft lernen: „Jede Person hat auch ein Recht auf die Anerkennung des Unrechts. Und jeder Staat hat die Pflicht, sich dem zu stellen.“

Für das Sozialministerium signalisiert Ministerialrätin Isabella Gold in Sachen besserer Betroffenenbeteiligung am Ende vorsichtiges Entgegenkommen. Man sei bereit zu lernen: „Geben Sie uns eine Chance“, sagt sie. Zuerst wolle sich die Kinderschutzkommission aber Schutzkonzepten widmen. Und sollen sie denn auch an Schulen gesetzlich verpflichtend werden? Die Vertreterin des Kultusministeriums sagt, sie werde das Anliegen mitnehmen.