Er hatte X-Beine, war einen Meter groß und vermutlich ein Frauenheld. Zumindest nehmen Wissenschaftler, die im vergangenen Jahr in Pforzen im Allgäu den Sensationsfund vom Menschenaffen Udo gemacht haben, an, dass der Primat einen Harem von Weibchen hatte. Über den ersten aufrechtgehenden Primaten gibt es vom 31. Januar bis zum 31. Mai eine Sonderausstellung auf Schloss Hohentübingen in Baden-Württemberg, mit dem Titel "Udo. Der erste Fußgänger". Im Allgäu sollen voraussichtlich ab März hochwertige Abgüsse der Original-Knochen ausgestellt werden. Diese Wanderausstellung wird zunächst in Pforzen und anschließend an verschiedenen Orten im Allgäu zu sehen sein. Auch langfristig soll das geschichtsträchtige Erbe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es gebe viele Ideen, aber ein konkretes Konzept stehe noch nicht und sei unter anderem von der Finanzierung abhängig, sagt Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer (CSU). Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) sicherte Unterstützung zu, auch bei der fachlichen Ausarbeitung.

Die Tübinger Wissenschaftlerin Madelaine Böhme hatte mit ihrem Team von 2015 bis 2018 in einem Bachlauf der Tongrube Hammerschmiede in Pforzen die versteinerten Fossilien der bislang unbekannten Primatenart entdeckt. Darunter waren Arm- und Beinknochen, Wirbel, Finger- und Zehenknochen, womit sich rekonstruieren ließ, wie sich der sogenannte Danuvius guggenmosi fortbewegte - wahrscheinlich sowohl auf zwei Beinen als auch kletternd. Die Funde weisen darauf hin, dass sich der aufrechte Gang in Europa statt in Afrika entwickelt haben könnte. Böhme plant zusätzlich zu den Ausstellungen, Interessierte unter Anleitung an den Ausgrabungen teilhaben lassen.