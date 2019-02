1. Februar 2019, 18:49 Uhr Seniorenresidenz Neue Chefin in Gleusdorf

Die Geschäftsführerin des umstrittenen Altenheims "Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf" in Unterfranken hat ihre Aufgabe an eine Mitarbeiterin abgegeben. Das hat Thomas Mönius, der Anwalt der Betreibergesellschaft, am Freitag mitgeteilt. Die neue Leiterin werde "mit externer Unterstützung eine Qualitätsoffensive für die Seniorenresidenz durchführen". Die bisherige Geschäftsführerin werde sich nun "vordringlich den Verhandlungen über den Trägerwechsel und der Vorbereitung ihres Prozesses" widmen. Die Betreiber wehren sich gegen eine Betriebsuntersagung des Landratsamtes Haßberge. Unabhängig davon wollen sie das Heim verkaufen. Es hätten sich bereits mehrere Interessenten gemeldet, teilte Mönius mit. In einem Fall seien die Verhandlungen schon "weit fortgeschritten".