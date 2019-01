25. Januar 2019, 18:47 Uhr Senden Hund greift Rentnerin an

Ein Hund hat in Schwaben eine Rentnerin am Freitagmorgen angegriffen und in den Kopf gebissen. Wie die Polizei mitteilte, begegnete die Rentnerin in Senden (Landkreis Neu-Ulm) auf der Straße einer anderen Frau mit Hund. Das nicht angeleinte Tier habe die Rentnerin angesprungen und sie zu Boden gestoßen. Anschließend biss der Hund sie in den Hinterkopf. Laut der Frau soll es ein mittelgroßer Hund mit braunem Fell gewesen sein. Die Hundehalterin habe sich zwar entschuldigt, sich aber dann entfernt.