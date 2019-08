In einer Semmel hat ein 34 Jahre alter Mann versucht, einen gefälschten Ausweis vor der Polizei zu verstecken und unauffällig zu entsorgen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war der Mann tags zuvor in ihr Visier geraten, weil er versucht hatte, bei einem Paketshop in einer Bäckerei in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) ein Paket abzuholen.

"Die Angestellten in dem Shop sind misstrauisch geworden und haben uns geholt", sagte ein Polizeisprecher. Bei der Festnahme des Mannes sei jedoch besagter Pass nicht zu finden gewesen. Ein paar Stunden später dann tauchte das gefälschte Dokument wieder auf: Eine Passantin hatte es in einer Semmel gefunden, die der Mann offenbar rechtzeitig weggeworfen hatte. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt.