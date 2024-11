Von Anna Günther

„Unser Kloster ist zwar eine eigene Welt, aber keine ,Insel der Seligen’“, lautet der erste Satz auf der Internetseite des Klosters Seligenthal. Selten war dies so wahr wie in diesen Tagen: In Seligenthal, der Abtei in der Landshuter Innenstadt, herrscht Aufregung und mittlerweile sind auch die Stadt Landshut und der umliegende Landkreis in Wallung geraten. Die Fronten, das kann man in der Landshuter Zeitung und in Tausend Kommentaren einer Petition nachlesen, verlaufen zwischen den Seligenthaler Schulen und Christiane Hansen, der neuen Äbtissin der Zisterzienserinnen.