10. Juni 2019, 18:51 Uhr Selbitz Vater verprügelt Verlobten

Die Verlobung seiner 18 Jahre alten Tochter mit einem 19-Jährigen hat ein Vater im Frankenwald nicht akzeptieren wollen - ein Besuch bei dem jungen Mann endete mit einem Polizeieinsatz. Der Vater, 39, habe seine Tochter von Selbitz zurück zu sich nach Hof nehmen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zum Streit, die Situation eskalierte: Der Vater schlug dem 19-Jährigen am Samstag mit der Faust gegen den Hals und ihm das Handy aus der Hand. Dieser wiederum wehrte sich mit einem Schlag ins Gesicht des Vaters. Die Polizei musste einschreiten, der 19-Jährige kam mit Atemnot in ein Krankenhaus. Wie es mit der jungen Verlobung weitergeht, blieb unklar.