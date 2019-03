15. März 2019, 18:57 Uhr Selb/Bruchhausen-Vilsen Drogenplantage entdeckt

Die Polizei hat in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) eine Marihuana-Plantage mit mehr als 400 Pflanzen entdeckt. Die Beamten hatten die Wohnung eines 49-Jährigen durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Dieser war zuvor mit seinem Auto in eine Grenzkontrolle in Bayern geraten. Dabei fanden Beamte Marihuana und alarmierten die Einsatzkräfte in seinem Wohnort Bruchhausen-Vilsen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung stießen die Beamten auf 400 Marihuana-Pflanzen sowie mehr als 700 Gramm Amphetamine. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen.