Ein im oberfränkischen Selb von einem Auto erfasster 19-jähriger Fußgänger ist infolge eines verbotenen Autorennens gestorben. Der 20-jährige Fahrer sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ob sich die beiden kannten, war zunächst unklar. Der 20-Jährige soll sich am Donnerstagabend vergangener Woche ein Rennen mit einem 19-jährigen Fahrer durch die Innenstadt von Selb geliefert haben. Dabei sollen sie auch an der Gruppe Berufsschüler vorbeigefahren sein, mit der der Fußgänger unterwegs war. Der 19-jährige Autofahrer soll das Rennen schon beendet haben, als der Verdächtige wendete. Mit "höchstmöglicher Geschwindigkeit" fuhr er nochmals an der Gruppe vorbei, um den Schülern zu imponieren. Bei Tempo 100 soll er den Fußgänger zu spät gesehen haben, der die Straße überquerte. Laut den Ermittlern erfasste er den 19-Jährigen, der durch die Luft geschleudert wurde. Er starb am Unfallort. Der 20-jährige Autofahrer wurde ebenfalls verletzt. Später soll er versucht haben, die Zeugen des Unfalls im Hinblick auf deren Aussage zu beeinflussen. Gegen ihn wird wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und fahrlässiger Tötung ermittelt.

© SZ vom 13.02.2020 / dpa Feedback