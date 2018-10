7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Selb Polizei hilft Mann aus Wanne

Nach einer durchzechten Nacht ist ein Rentner aus Oberfranken nicht mehr aus seiner Badewanne gekommen und musste von der Polizei gerettet werden. Der noch alkoholisierte 67-Jährige aus Selb im Landkreis Wunsiedel war nicht mehr in der Lage, sich aus seiner Wanne zu erheben, teilte die Polizei Marktredwitz am Sonntag mit. Als sein Bruder an der Türe klingelte, öffnete dieser nicht. Besorgt rief der 64-jährige Bruder die Polizei. Die Beamten fanden den Mann hilflos in der Badewanne vor und halfen ihm hinaus. Sie brachten den Rentner schließlich zur Untersuchung in ein Klinikum.