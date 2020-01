Das Porzellanikon hat eine neue Direktorin: Anna Dziwetzki leitet von 1. Februar an das europaweit größte Museum für Porzellan an den zwei Standorten Hohenberg an der Eger und Selb. Dessen Gründer und bisheriger Leiter, Wilhelm Siemen, hatte sich im Oktober 2019 in den Ruhestand verabschiedet.

Die gebürtige Polin, Jahrgang 1970, leitet seit zehn Jahren die Dauerausstellung "terra mineralia" der Technischen Universität Bergakademie Freiberg und führt dort auch die Geschäfte. Seit 2012 führt sie in Freiberg auch die Mineralogische Sammlung Deutschland im Krügerhaus. Davor arbeitete sie in verschiedenen Einrichtungen, unter anderem im Städel-Museum und im Senckenberg Naturmuseum, beide Frankfurt am Main. Dort war sie vor allem für Marketing und Kommunikation zuständig, sammelte also Erfahrungen, die sie am Porzellanikon gut brauchen kann, um das noch zu schwache Besucherinteresse anzukurbeln. Außerdem verantwortete sie für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe das Marketing der Ausstellung "Imperium Konflikt Mythos. 2000 Jahre Varusschlacht". Studiert hat Dziwetzki Kunstgeschichte an der Akademie der Schönen Künste in Krakau und der römischen Universität "La Sapienza". Anschließend folgte noch eine Ausbildung am Studieninstitut für Kommunikation" in Düsseldorf.

Porzellan sei für sie der Inbegriff von vollkommener Handwerkskunst, Schönheitssinn und Raffinesse, sagte sie bei ihrer Vorstellung. Es erzähle so viele spannende Geschichten. "Ich freue mich darauf, diesen Schätzen beim Erzählen zur Seite zu stehen und die Besucher das Porzellanikon noch intensiver erleben zu lassen." Kunstminister Bernd Sibler, der Dziwetzki in Selb präsentierte, lobte sie als Führungspersönlichkeit mit hervorragender Expertise und beeindruckendem Erfahrungsschatz. "Was Wilhelm Siemen mit viel Herzblut, Leidenschaft und Engagement aufgebaut hat, ist bei Anna Dziwetzki sicherlich in besten Händen!"