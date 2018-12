3. Dezember 2018, 18:33 Uhr Selb 18-Jähriger frisiert sein Auto

Seinen kleinen Fiat Cinquecento hat ein 18 Jahre alter Mann aus Oberfranken manipuliert, um schneller damit fahren zu können. Er montierte nach Angaben der Polizei vom Montag einen Ein- und Ausschaltknopf in das Auto, mit dem er es bis Tempo 75 beschleunigen konnte. Eigentlich hat das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde. Beamte kontrollierten den Mann am Sonntag in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge). Er gab zu, die Vorrichtung eingebaut zu haben, um die Motor-Drosselung zu überlisten. Zudem besaß der 18-Jährige nicht den erforderlichen Führerschein. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Experten sollen nun ein Gutachten über den Fiat erstellen - der Wagen wird möglicherweise aus dem Verkehr gezogen. Eine Probefahrt hatte ergeben, dass das Auto auch bei eingeschalteter Drosselung weit mehr als 25 Kilometer pro Stunde schnell fuhr. Der Wagen zählt zu den sogenannten Leichtkraftfahrzeugen.