Vermutlich irgendwann in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben die Vandalen zugeschlagen, das haben sie rekonstruiert beim Sportverein im oberbayerischen Seeon. Marco Erber hat sich noch am Freitag mit seinen Kollegen aus der Vorstandschaft getroffen, auf dem Heimweg muss er immer ein Stückchen über den Trainingsplatz gehen - da war noch alles intakt. Anfang der Woche haben sie dann das Fiasko entdeckt: Der Rasen ist ruiniert, Reifenspuren laufen quer über den Platz, in Schneisen und sogar in Kreisen. "Das kann nur mutwillige Zerstörung sein", sagt Erber, zweiter Vorsitzender des SV Seeon. Wenn sich nämlich jemand verfahren hätte und versehentlich auf dem Platz gelandet wäre, dann sähe man ein paar Spuren - aber nie ein solches Abdruckszenario. Es ist eindeutig: Hier war ein "Drifter" am Werk - der versucht, sein Auto zum Übersteuern zu bringen, während er hohes Tempo hält. Tatbestand: der Bolzplatz als Rallyestrecke.

Und nicht nur in Seeon hat man die leidvolle Erfahrung gemacht, dass Leute auf diese Weise fremdes Eigentum kaputt machen und sich einen rasenden Spaß bereiten. Alleine im jungen Jahr 2020 lassen sich bayernweit schon eine ganze Reihe Fälle auflisten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: außer in Seeon etwa in Julbach im Rottal, Markt Schwaben, Ingolstadt-Haunwöhr und Vilslern im Kreis Landshut. Es ist nur eine Fortsetzung der Liste heimgesuchter Sportplätze 2019, damals unter anderem in Adelsdorf nahe Erlangen, Bamberg, Neufahrn bei Freising oder im unterfränkischen Goßmannsdorf. Polizeistatistische Angaben gibt es nicht, weil das Delikt nirgends eigens erfasst wird. Im für Seeon zuständigen Polizeipräsidium in Rosenheim sieht man zumindest derzeit "keine auffällige Häufung" in der Region. Doch in immer mehr Dörfern im Freistaat, immer mehr Vereinen wird diese Form der Zerstörungswut zum Gesprächsthema; auch im Bayerischen Fußball-Verband, dessen Sozialstiftung in Einzelfällen Vereinen beisteht.

Den Schaden kann Erber noch nicht benennen, der Verdruss über die "Kasperl" ist groß. Erde und Samen könne man kaufen oder womöglich gar als Spende ergattern; aber die Arbeit, "das wird bestimmt ein ganzer Samstag für die Ehrenamtlichen", das demotiviere beim Engagement. Außerdem müsse der Rasen erst anwachsen - fraglich, ob das klappt zum Trainingsbeginn. "Wir haben so eine tolle Anlage beinander, das ärgert mich." Und wie will man den motorisierten Übeltätern beikommen? Anhaltspunkte gebe es keine, "ideal wären halt Zeugen". Daher ist der Verein an die Öffentlichkeit gegangen. Allerdings: Es ist gerade Winterpause, es gab keine Veranstaltungen im Sportheim. Anzeige wurde gestellt, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch stehen hier im Raum; theoretisch käme auch "gemeinschädliche Sachbeschädigung" in Frage, weil Sportplätze oft in kommunaler Hand sind. Laut Strafgesetzbuch ist der Paragraf anwendbar etwa auch bei Beschädigung öffentlicher Denkmäler. "Oh Scheiße, was hab' ich da gemacht" - wenn das einer am Morgen danach festgestellt habe und die Tat zugebe, meint Erber, dann könne man vielleicht miteinander reden und dem Vandalen einfach den Rechen in die Hand drücken.

Im niederbayerischen Julbach waren schärfere Töne zu hören, als der Sportverein dort am Neujahrstag massive Schäden durch Driften entdeckte. Beim Groll über den "Deppen" auf Facebook kamen auch findige Bestrafungsvorschläge zustande: "Mit der Pinzette soll er den Rasen einsetzen müssen." Tatsächlich wurde der Täter rasch ermittelt. Ein 21-Jähriger aus Simbach am Inn hatte eine private Party in der Nähe gefeiert und alkoholisiert die Sau rausgelassen mit dem Auto. Rasenreste am Wagen überführten ihn, er war geständig. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren. Und er muss wohl für den Schaden aufkommen - die Julbacher Fußballer hoffen derweil laut Medienberichten, dass man die Anlage zum Spielbetrieb wieder in Schuss bekommt.