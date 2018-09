12. September 2018, 22:30 Uhr Schwieriges Verhältnis Darum kann Coburg nicht mit der Deutschen Bahn

Bei der Einweihung der Strecke Berlin-München 2017 rauschte der ICE einfach durch Coburg durch - obwohl extra eine Kapelle aufspielte. Das Verhältnis wurde seither nicht unbedingt besser.

Kolumne von Olaf Przybilla

Um die Geschichte des ICE-Halts in Coburg hinlänglich zu erzählen, bedürfte es den Umfang des Quelle-Katalogs, was schon daran scheitert, dass es den Quelle-Katalog nicht mehr gibt. Wer im SZ-Archiv nach "ICE" und "Coburg" sucht, bekommt für die vergangenen zehn Jahre robuste 4449 Treffer. Ohne die Geschichte in ganzer thematischer Tiefe darlegen zu können, kann man deren Gang so zusammenfassen. Die Coburger sagen: "Jetzt reicht's fei, Deutsche Bahn!" Die Angesprochene erwidert, zumindest sinngemäß: nichts.

Ab und an sagt ein Bahnsprecher natürlich schon irgendwas in Richtung Coburg, aber das Verhältnis von Anwurf und Erwiderung ist, vorsichtig gesprochen, deutlich unausgewogen. Das war spätestens so, seit den Coburgern klar wurde, dass die Bahn ein Jahrhundertprojekt vor ihrer Haustüre plant, die Superlativstrecke Berlin-München, und ihrer Region da eine wesentliche Rolle zukommt - allerdings eher als Feuerwehr für etwaige Tunnelkatastrophen und nicht so sehr als ICE-Haltestelle. Verständlicher Aufstand, jahrelanger Ärger. Am Ende: Ein kleiner Sieg für Coburg - der ICE hält zwar nicht immer, aber doch ab und zu.

Das Drehbuch dieser Geschichte sah dann noch eine hübsche Slapstickeinlage vor, als nämlich im Dezember 2017 bei der Einweihung der Jahrhundertstrecke halb Coburg am Bahnsteig kauerte, mit voller Kapelle ("Wir sind dabei!") - und der Jubiläums-ICE die Stadt souverän ignorierte. An diesem Tag erklärte sich sogar mal ein Bahnsprecher in Richtung Coburg. Eine "technische Panne an der Zuggarnitur" sei dazwischengekommen, deshalb sei man sicherheitshalber an Coburg vorbeigefahren. Ach so. Na dann.

Gut, das mit der "Zuggarnitur" hat die Bahn inzwischen im Griff, die Geschichte ist trotzdem nicht zu Ende. Damit den Coburgern nicht langweilig wird, hat sich die Bahn nun sogar eine besonders bizarre Pointe ausgedacht. Zwar gibt es am Bahnhof seit Dezember Aufzüge für ältere und behinderte Menschen. In Betrieb genommen aber sind diese noch nicht. Angeblich soll's an TÜV-Prüfern mangeln. Der Stadtrat Hans-Heinrich Eidt hat nun Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt. Er verspricht sich kaum etwas davon, schon gar nicht eine rasche Antwort der Bahn. Aber was will man machen?