Im bayerischen Jagdverband (BJV) tobt ein Kampf um die Zukunft des Jägerpräsidenten und früheren CSU-Landtagsabgeordneten Jürgen Vocke. Nach dem offenen Brief der Jungen Jäger, in dem der Verbandsnachwuchs den Präsidenten wegen dessen Finanzmachenschaften zur Abgabe seines Spitzenamtes aufgefordert hat, verlangen immer mehr Funktionäre Vockes Rückzug. Hartwig Görtler, Vorsitzender der Jäger im oberbayerischen Starnberg, zum Beispiel: "Angesichts der Vorwürfe ist ein Wechsel an unserer Verbandsspitze dringend nötig", sagt er. "Wir müssen die Arbeit des Präsidiums neu ausrichten." Auch die Jäger in Kempten drängen auf Vockes Ablösung. Andere Funktionäre, die das auch tun, wollen sich aber nicht namentlich zitieren lassen. In E-Mails und Rundschreiben ist inzwischen von "Abgründen", "am Amt kleben" und dergleichen die Rede.

Klar ist indes nur, dass es Ende Oktober eine außerordentliche Landesversammlung des BJV gibt, auf der es um Vockes Finanzgebaren geht. Im Mittelpunkt wird der Bericht des Wirtschaftsprüfers Felix Wallenhorst über den BJV-Jahresabschluss 2018 stehen. Wallenhorst listet darin zahlreiche Hinweise auf zum Teil so gravierende Gesetzesverstöße auf, dass seiner Überzeugung nach die Gemeinnützigkeit des BJV in Gefahr ist. Im Zentrum stehen die knapp 5000 Euro Aufwandsentschädigung, die Vocke pro Monat steuer- und sozialabgabenfrei für sein Ehrenamt bezogen hat, die Nutzung seines Dienstwagens, die Beschäftigung seiner Tochter bei der Service-Gesellschaft des BJV, der Umgang mit Spesen und die Abrechnung privater Kosten über den Jagdverband, etwa für die Unterbringung von Vockes Dackel in einer Hundepension. Bislang sind freilich weder die Einladungen verschickt, noch ist eine Tagesordnung der Versammlung bekannt.

Detailansicht öffnen (Foto: imago (Bearbeitung: SZ-Grafik))

Der Jägerpräsident selbst ist derzeit nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Der 76-jährige frühere Finanzrichter, der seit 25 Jahren an der Spitze des BJV steht, ist im Verband schon seit einiger Zeit umstritten. Das liegt nicht nur an Vockes Finanzgebaren, sondern auch an seinen überkommenen Positionen in der Jagdpolitik und dem Dauerstreit zwischen den Jägern und der staatlichen Forstverwaltung, den viele an der Basis so nicht mehr wollen.

Aber auch sonst eckt Vocke mit seinem Verhalten an. Auf dem Landesjägertag im Frühjahr 2018 in Veitshöchheim begrüßte er die damals neue Agrarministerin Michaela Kaniber auf eine Art und Weise, die etliche Gäste als unangemessen und herablassend empfanden. Auf dieser Landesversammlung erhielt Vocke auch einen ersten Denkzettel. Bei der turnusmäßigen Präsidentenwahl holte er nur 78 Prozent der Stimmen - obwohl er keinen Gegenkandidaten hatte. Angeblich wäre das Ergebnis noch spürbar schlechter ausgefallen, wenn Vocke zuvor nicht intern fest zugesagt hätte, das Amt zur Hälfte der Wahlperiode im Frühjahr 2020 abzugeben. "Aber Vocke hat die Zeichen schon damals nicht erkannt und deshalb einen rechtzeitigen würdigen Abgang versäumt", sagt einer, der den Jägerpräsidenten seit Langem aus der Nähe erlebt.

Detailansicht öffnen Sollte nur noch privat Böcke schießen: Jürgen Vocke. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Doch Vocke will offenbar nicht aufgeben. Für diesen Freitag hat er eine gemeinsame Sitzung des BJV-Präsidiums und des BJV-Landesausschusses zu den Finanzvorwürfen und der Landesversammlung Ende Oktober anberaumt. Die Sitzung der beiden Gremien ist Insidern zufolge ein "Unding". "Der Landesausschuss ist ein ausschließlich beratendes Gremium ohne jede Entscheidungskompetenz", sagt einer. "Beschlüsse über die Tagesordnung der Landesversammlung oder die Zulassung von Anträgen kann nur das Präsidium fassen." Im BJV-Präsidium hat Vocke aber schon seit einiger Zeit keine Mehrheit mehr. Die meisten Präsidiumsmitglieder, unter ihnen langjährige treue Gefolgsmänner, drängen nicht nur auf die vollständige Aufklärung der Vorwürfe. Sondern auch auf die Ablösung des Präsidenten.

Im Landesausschuss hingegen, dem auch prominente Politiker wie Vize-Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger angehören, soll es noch etliche Getreue von Vocke geben. Das Gremium umfasst 40 Mitglieder. Die Hälfte wird auf der BJV-Landesversammlung gewählt. Die andere Hälfte entsendet das BJV-Präsidium. "In der Vergangenheit war es immer Vocke höchstpersönlich, der über diese Berufungen in den Landesausschuss entschieden hat", sagt der Insider. "Verblendet wie er ist, hofft er womöglich darauf, dass zumindest einige davon gleichsam als letztes Aufgebot die Stimmungslage noch einmal zu seinen Gunsten drehen können."

Im BJV-Präsidium hat Vocke mit solchen Manövern keine Chance mehr. Allen voran nicht mehr beim Vorsitzenden der Memminger Jäger und Polizeichef am Memminger Flughafen, Andreas Ruepp. Er hat Vocke vor wenigen Wochen wegen des Verdachts der Untreue und Unterschlagung angezeigt und als erster hoher BJV-Funktionär zum Rücktritt aufgefordert. In einer E-Mail an die 160 BJV-Kreisgruppen beschreibt Ruepp, der sich seit 35 Jahren ehrenamtlich für den BJV engagiert, nun detailliert, wie Vocke über Wochen hinweg die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 behindert und damit selbst dann nicht aufgehört habe, als es klare Hinweise auf Gesetzesverstöße gegeben habe. Ruepps Fazit: Er lasse sich den Verband nicht von den "Machenschaften" dieses Präsidenten kaputt machen.