Wohin sie auch komme, erzählt Bettina Bärmann, überall spüre sie „schon jetzt richtige Aufbruchstimmung“. Das ist eine überraschende Aussage, denn Bärmann ist Bürgermeisterin von Niederwerrn. Die kleine Gemeinde dockt im Nordwesten an Schweinfurt an, und aus der traditionsreichen Industriestadt am Main kommen seit Monaten fast nur Hiobsbotschaften.
SchweinfurtEntsteht hier bald eine riesige KI-Gigafactory?
Die Conn Baracks der US Army stehen seit Jahren leer - nun soll ein gigantisches Rechenzentrum für künstliche Intelligenz gebaut werden. Eine Voraussetzung muss allerdings gegeben sein.
