Am St.-Josef-Krankenhaus in Schweinfurt dürfen sich die Mitarbeiter freuen: Anders als zuletzt angekündigt, wird ihr Krankenhaus nun vorerst doch nicht schließen. „Es wird keine Kündigungen geben, der Krankenhausbetrieb geht weiter“, teilte die Leitung der Ordensgemeinschaft „Kongregation der Schwestern des Erlösers“ am Mittwochabend mit. Die Erlöserschwestern sind die Träger des Krankenhauses. Bereits vor einem Jahr hatten sie angekündigt, das defizitäre Haus nicht länger halten zu können. Die Suche nach einem neuen Träger lief aber bislang erfolglos, weshalb zuletzt die Schließung unvermeidbar zu sein schien.

Die Finanzsorgen ist der Orden keineswegs los. Allerdings stellte sich heraus, dass eine Schließung die Schwestern noch teurer zu stehen kommen könnte, als der Weiterbetrieb. Die Gesamtschließungskosten, zu denen unter anderem auch hohe Fördermittelrückzahlungen gehören, beliefen sich auf 30 Millionen Euro, sagte der Geschäftsführer der Kongregation Martin Stapper. Diese Summe sei innerhalb von sechs bis neun Monaten fällig. „Das können wir nicht aufbringen“, sagte er. Gleichzeitig habe es in den vergangenen Wochen zahlreiche Solidaritätsbekundungen und Bemühungen zur Rettung des Hauses gegeben. Diesen wolle man nun noch eine Chance geben.

„Ich habe den Mitarbeitern versprochen, dass wir jeden Strohhalm prüfen“, sagte Stapper. Einen solchen Strohhalm sieht man im St. Josef offenbar in der Initiative des Stadtrats Stefan Labus (Freie Wähler). Labus hat einen Verein zur Rettung des Krankenhauses gegründet und will damit bei Charity-Aktionen Geld für St. Josef sammeln. Labus äußerte sich am Donnerstag hocherfreut über die Wende im St. Josef. Er rief dazu auf, für die Klinik zu spenden. Ziel sei es, bis zum Ende des Jahres 200 000 Euro zu sammeln. Der Verein erwägt zudem, sich mit fünf Prozent an einer möglichen Trägerschaft zu beteiligen, sagte Labus. Gleichzeitig wolle man nach Investoren suchen.

Weitere Investoren werden nötig sein, denn die angekündigte Spendensumme wird kaum reichen, um St. Josef zu retten. Das 272-Betten-Haus hat 2023 ein Defizit von vier Millionen Euro eingefahren.

An der Grundhaltung, dass man St. Josef allein nicht in die Zukunft führen könne, habe sich darum nichts geändert, sagte Stapper. Bislang hatte die Kongregation nach einem Träger gesucht, der das Haus übernehmen könne. Das gestaltete sich aber schwierig. Die Stadt Schweinfurt winkte genauso ab wie der Bezirk. Beide scheuten offenbar die unkalkulierbaren Kosten. Strategisch hat das St. Josef das Problem, dass es als Grund und Regelversorger nur 1,5 Kilometer Luftlinie entfernt vom Leopoldina-Klinikum liegt, einem großen Schwerpunktversorger. Die Klinikreform setzt aber auf weniger und dafür besser ausgestattete Häuser. In der Notfallversorgung etwa wird es in Schweinfurt langfristig keine zwei so nah beieinanderliegenden Standorte geben.

Im Stadtrat von Schweinfurt plädierte man deshalb zuletzt dafür, dass das Leopoldina-Krankenhaus Abteilungen wie die Palliativstation von St. Josef übernehmen soll, damit die Versorgung gesichert bleibt. Die Vorbereitungen dafür haben am Leopoldina-Klinikum auch begonnen. Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) äußerte sich am Donnerstag dennoch erleichtert darüber, dass St. Josef vorerst offen bleibt. Für Mitarbeiter und Patienten „und die gesamte Region Schweinfurt“ sei das eine gute Nachricht. Gleichzeitig rief sie die Träger zu schnellen Verhandlungen auf. Die bestehenden Strukturen müssten angepasst werden. Ein Weiter so wird in Schweinfurt nicht funktionieren, das weiß auch die Ministerin.