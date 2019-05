13. Mai 2019, 18:55 Uhr Schweinfurt Haftstrafe für Böller-Bastler

Der Fund hat Schweinfurt vor einem Jahr in Aufregung versetzt: Ein 35-jähriger Deutscher hatte in einem Mehrfamilienhaus am Stadtrand große Mengen gefährlicher Chemikalien und fertigen Sprengstoffs gelagert. Darunter war auch der hochexplosive Stoff TATP, der nicht abtransportiert werden konnte und auf einem nahen Feld gesprengt wurde. Die Nachbarn hatten deshalb eine Nacht in Notunterkünften verbringen müssen. Am Montag hat das Amtsgericht Schweinfurt den Mann nun zu zwei Jahren und einem Monat Haft verurteilt. Der Richter sah beim Urteil am Montag keinen Hinweis auf einen extremistischen Hintergrund bei dem Angeklagten. Der hatte ausgesagt, dass er es als sein Hobby sehe, Böller zu basteln. Er habe niemandem schaden wollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.