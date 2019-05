6. Mai 2019, 18:48 Uhr Schweinfurt Haft nach Streit um Wodka

Wegen gefährlicher Körperverletzung in einer Flüchtlingsunterkunft ist ein 28 Jahre alter Mann am Montag in Schweinfurt zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der Mann hatte in alkoholisiertem Zustand einen Mitbewohner mit einem Messer am Kopf verletzt. Anlass war ein Streit um Wodka. Der Verurteilte war erst kurz vor der Tat im Oktober nach eineinhalbjähriger Haft wegen Raubes aus der Haft entlassen worden. Zu seinen Gunsten wertete das Landgericht, dass er nach dem Messerstich selbst den Notruf gewählt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung gut drei Jahre.