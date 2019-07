10. Juli 2019, 18:49 Uhr Schweinfurt Bombendrohung am Gericht

Per Telefon ist am Mittwoch eine Bombendrohung am Amts- und Landgericht in Schweinfurt eingegangen. Das Gebäude sei geräumt worden und werde von Hunden durchsucht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken am Nachmittag. Zunächst sei alles ruhig verlaufen. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zum genauen Inhalt des Anrufs und der Bombendrohung wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. In den vergangenen Monaten hatte es deutschlandweit immer wieder falsche Bombendrohungen an öffentlichen Gebäuden gegeben.